صحفي كوردي سوري ينال جائزة أفضل منسق أخبار في العالم

شفق نيوز/ نال الصحفي الكوردي السوري كاميران سعدون جائزة أفضل منسق أخبار في العالم، ضمن جوائز كورت شوك شورك لعام 2020 في الصحافة الدولية، التي تقدمها مؤسسة رويترز.

وتعود سبب تسمية الجائزة إلى الصحفي الأمريكي الراحل كورت شورك والذي قُتل في “سيراليون” عام 2000 أثناء عمله مع وكالة رويترز.

ويمنح موقع جوائز “كورت شورك” ثلاث جوائز كل عام هي: جائزة Local Reporter)المراسل المحلي ، وجائزة العمل المستقل، وجائزة منسق الأخبار.

وعبر"سعدون" في تصريح لوكالة شفق نيوز، يوم الجمعة، عن سعادته بتلقي الجائزة والتي جاءت بعد سنوات من العمل الشاق على الجبهات والتي تكللت بنيل الجائزة فإنه "شعور لا يوصف".

وينحدر سعدون من مدينة ديرك/المالكية في أقصى شمال شرقي سوريا وحاصل على إجازة في اللغة الانكليزية من جامعة دمشق ويقيم في مدينة أربيل.

وأوضح سعدون أنه رُشح للجائزة من قبل 6 صحفيين سبق وعمل معهم في إعداد التقارير، مبينا أن الجوائز تتم كل سنة خلال حفل في لندن إلا أنه ونتيجة جائحة كورونا ألغي الحفل واكتفوا بإعلان النتائج.

وأشار "سعدون" أن طبيعة عمله هو مساعدة الصحفيين الأجانب في إيجاد القصص والأفكار للعمل عليها والتنسيق والتواصل مع الجهات المرتبطة بالتقارير.