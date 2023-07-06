"صحة وجمال" في معرض دولي بكوردستان (صور)

شفق نيوز / انطلقت عصر يوم الخميس، فعاليات معرض السليمانية الدولي للصحة والجمال، بمشاركة عدد من دول العالم.

المشرف على المعرض، أوات بايز عزيز، قال لوكالة شفق نيوز، إن "فعاليات المعرض أقيمت في فندق (كراند ميلينيوم) وسط السليمانية، بمشاركة 6 دول، وهي كل من ألمانيا وإيطاليا والهند وإيران والعراق، إضافة إلى إقليم كوردستان، فضلاً عن مشاركة 41 شركة".

وأضاف عزيز، أن "الدول آنفة الذكر شاركت بمستشفيات دولية وبشركات أدوية تجميل، وشركات معدات تجميل، وشركات سياحة وصحة، كون المعرض يركز على السياحة الصحية".

وأكد أن "للمعرض ضرورة ملحة، وهو كون العلم في تطور مستمر، ويحتاج المواطن أن يواكب هذا التطور"، لافتاً إلى أن "المعرض سيشهد عرض أحدث تقنيات التجميل والبرامج الصحية في العالم".

وأشار إلى إن "معرض السليمانية الدولي سيستمر لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم، ويستطيع الأهالي زيارة المعرض لمعرفة ما وصل إليه العالم في مجال الصحة والتجميل".