صحة كوردستان: موضوع الدواء المغشوش قديم وأثاره احد البرلمانيين للدعاية

شفق نيوز/ أوضحت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، أن موضوع الدواء "المغشوش" الذي تناولته مواقع التواصل الاجتماعي بعد اثارته من قبل أحد البرلمانيين لغرض "الدعاية" هو أمر "قديم"، مؤكدة اتخاذ الاجراءات القانونية حياله منذ نحو عام.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تعلن للرأي العام والمواطنين أن ملف هذا الدواء المغشوش قد تم كشفه من قبل مديرية السيطرة النوعية في الوزارة والمستلزمات الطبية (KMCA) منذ نحو عام، مؤكداً اتخاذ الاجراءات القانونية حينها، ومصادرة وايقاف الشركة والتحقيق باشراف قاضي الادعاء العام.

وأكدت الوزارة في بيانها، "كشف الملف بالكامل حينها"، بعد أن تبين انه دواء غير اصلي ومغشوش، مشيرة إلى تحويل الموضوع الى المحكمة.

وجدد البيان التأكيد أن هذا الاجراء ليس جديداً بل تم تنفيذه منذ زمن طويل، معرباً عن الامل لأن يعمل ذلك البرلماني وأي شخص او جهة ما قبل الكتابة والتحدث في مواقع التواصل الاجتماعي وإدعاء اكتشاف الموضوع بالبحث عن حقيقة الاجراءات وهل أن الوزارة اتخذت الاجراءات من عدمها، لا أن يقوم دون السؤال عن الموضوع بتحويله الى مادة اعلامية.

وطمئن البيان المواطنين باتخاذ الاجراءات القانونية بحق هذه الشركة وعدد من الشركات الاخرى التي تقوم باعمال الغش في الادوية ومعاقبتها بالايقاف عن العمل وتحويلها الى القضاء خصوصا خلال العامين الماضيين، مشدداً على أن المتابعة وسير مراحل الاصلاح في نوع ومواصفات الادوية والبحث والتفتيش والمتابعة كانت واحدة من المهام الضرورية اليومية لفرق الوزارة دون أن تحولها لمادة اعلامية ودعائية .

وكان نائبان معارضان في برلمان كردستان قد رفعا، الأحد الماضي، دعوى قضائية للإدعاء العام يؤكدان فيها حصول تزوير وغش لماركات أدوية عالمية من قبل شركة تؤمن الأدوية لمستشفيات مرضى السرطان في الإقليم منذ 7 سنوات.

وارفق النائبان "علي حمه صالح" من كتلة التغيير و"أبوبكر هلدني" من الاتحاد الإسلامي، الدعوى بوثائق لدعم الشكاوى على الشركة.