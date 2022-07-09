سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صحة كوردستان: من لم يتلقوا لقاحات كورونا يشكلون النسبة الأكبر بالإصابات

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-09T14:17:19+0000
صحة كوردستان: من لم يتلقوا لقاحات كورونا يشكلون النسبة الأكبر بالإصابات

شفق نيوز: كشف وكيل وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، فريدون رهيل، يوم السبت، ان المواطنين الذين لم يتلقوا لقاحات فيروس كورونا يشكلون النسبة الأكبر من المصابين بالوباء.

وقال رهيل لوكالة شفق نيوز، ان " نسبة الاصابة ارتفعت بدرجة ملحوظة خلال الايام الماضية وذلك بسبب عدم التزام المواطنين بشكل كاف بالاجراءات الصحية".

واضاف ان "الاعراض الحالية للفيروس هي الاصابة بحمى قوية، إضافة الى الارهاق البدني"، مشيرا الى انه "لم يتم حتى الان تحديد ما اذا كانت هذه هي الموجة الخامسة للوباء أم أنه طفرة جديدة من متحور أومكرون".

ودعا رهيل المواطنين الى "الالتزام اكثر بتعليمات وزارة الصحة والتوجه لأخذ اللقاحات، فهذا هو الحل الوحيد للوقاية من الفيروس".

ويشهد اقليم كوردستان منذ قرابة اسبوعين ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الاصابات اليومية بفيروس كورونا.

related

اقليم كوردستان.. تصاعد جديد في الاصابات بفيروس كورونا

Date: 2022-01-17 14:24:47
اقليم كوردستان.. تصاعد جديد في الاصابات بفيروس كورونا

إقليم كوردستان: مصادر ظهور فيروس كورونا مرة اخرى غير واضحة وغير معلومة

Date: 2020-05-23 15:47:13
إقليم كوردستان: مصادر ظهور فيروس كورونا مرة اخرى غير واضحة وغير معلومة

اقليم كوردستان.. وفاة ٨ وإصابة ١٢١٤ شخصا بفيروس كورونا

Date: 2022-01-30 16:36:12
اقليم كوردستان.. وفاة ٨ وإصابة ١٢١٤ شخصا بفيروس كورونا

كورونا كوردستان.. صفر وفيات واصابة ٢٥ شخصا جديدا

Date: 2022-05-24 17:26:22
كورونا كوردستان.. صفر وفيات واصابة ٢٥ شخصا جديدا

كوردستان تسجل 8 وفيات و511 إصابة جديدة بفيروس كورونا

Date: 2021-06-27 14:08:39
كوردستان تسجل 8 وفيات و511 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في اقليم كوردستان: 369 اصابة و11 حالة وفاة

Date: 2021-05-01 12:17:51
كورونا في اقليم كوردستان: 369 اصابة و11 حالة وفاة

ارتفاع جديد في ضحايا كورونا في اقليم كوردستان

Date: 2022-02-13 16:17:22
ارتفاع جديد في ضحايا كورونا في اقليم كوردستان

اقليم كوردستان يدعو للحد من التنقل: لا زلنا في مرحلة الوقاية من كورونا

Date: 2020-03-12 14:27:29
اقليم كوردستان يدعو للحد من التنقل: لا زلنا في مرحلة الوقاية من كورونا