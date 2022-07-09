صحة كوردستان: من لم يتلقوا لقاحات كورونا يشكلون النسبة الأكبر بالإصابات

شفق نيوز: كشف وكيل وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، فريدون رهيل، يوم السبت، ان المواطنين الذين لم يتلقوا لقاحات فيروس كورونا يشكلون النسبة الأكبر من المصابين بالوباء.

وقال رهيل لوكالة شفق نيوز، ان " نسبة الاصابة ارتفعت بدرجة ملحوظة خلال الايام الماضية وذلك بسبب عدم التزام المواطنين بشكل كاف بالاجراءات الصحية".

واضاف ان "الاعراض الحالية للفيروس هي الاصابة بحمى قوية، إضافة الى الارهاق البدني"، مشيرا الى انه "لم يتم حتى الان تحديد ما اذا كانت هذه هي الموجة الخامسة للوباء أم أنه طفرة جديدة من متحور أومكرون".

ودعا رهيل المواطنين الى "الالتزام اكثر بتعليمات وزارة الصحة والتوجه لأخذ اللقاحات، فهذا هو الحل الوحيد للوقاية من الفيروس".

ويشهد اقليم كوردستان منذ قرابة اسبوعين ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الاصابات اليومية بفيروس كورونا.