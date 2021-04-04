صحة كوردستان للفئات المشمولة بلقاح كورونا: سجلوا أسماءكم هنا

شفق نيوز / دعت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، الفئات المشمولة بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، إلى تسجيل أسمائهم إلكترونيًا لغرض الحصول عليه وفقا للتسلسل والأولويات التي حددتها الوزارة.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "تلقي اللقاح المضاد للفيروس يعد جزءا مهما من الإجراءات الوقائية، للسيطرة على الوباء"، مشيرا إلى وجود "كمية محددة من اللقاح في اقليم كوردستان".

وأضاف البيان، أن "بحسب التسلسل والأولوية يخصص اللقاح للأطباء والكوادر والموظفين الصحيين ومدرسي الصف الثاني عشر الإعدادي، والأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة والمتقاعدين والمسنين، والقوات الأمنية والداخلية والبيشمركة وخصوصا الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، وأي مواطن آخر".

ولفت إلى أن "جميع المذكورين آنفا ووفقا للتعليمات والخطط المعدة بإمكانهم تسجيل أسمائهم في النظام الإلكتروني وعبر الإنترنت بشكل مباشر لغرض الحصول على اللقاح المضاد للفيروس عن طريق العنوان الالكتروني (http://vac.health.digital.gov.krd/)".