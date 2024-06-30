صحة كوردستان: لا وجود للحمى النزفية في اربيل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، يوم الأحد، عدم وجود أي حالات مؤكدة للحمى النزفية في أربيل.

وبينت، أن الأطباء اشتبهوا في ظهور أعراض المرض على مواطن عربي مقيم في بغداد، كان قد زار مستشفى الطوارئ المركزي في أربيل.

وأفاد الدكتور ساركار سورجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، بأن المريض قد أُجري له الفحص المباشر، لكن النتائج لم تظهر بعد، مؤكدا أن المريض تحت العناية وفي حالة مستقرة.

تأتي هذه التصريحات في إطار حرص الوزارة على توفير المعلومات الدقيقة للمواطنين وطمأنتهم، مع التأكيد على استمرار متابعة حالة المريض واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.