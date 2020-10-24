صحة كوردستان: حصل سوء فهم لبيان الداخلية بشأن غرامات الافراد

شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، أن هناك سوء فهم بشأن قرار اللجنة العليا لمواجهة كورونا لفرض عقوبة الغرامة المالية على الاشخاص الذين لا يلبسون كمامات، موضحاً أن القرار يشمل الاماكن المغلقة ووسائل النقل العامة فقط.

وقال آسو حويزي في تصريح صحفي، إن القرار ينفذ في المناطق المغلقة التي لا يتم فيها تبادل الهواء، وكذلك داخل وسائل النقل العامة، ولا ينفذ في الشوارع والاماكن المفتوحة.

وأضاف حويزي، أن المحافظات والسلطات التنفيذية في المدن أبلغوا بشأن كيفية تنفيذ القرارات، مبيناً أن وزارة الصحة وعبر لجنة المتابعة تقدم تقريرها بشأن المسألة الى الجهات المختصة وتقدم التقييمات لنتائج تنفيذ القرار.

وكانت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في اقليم كوردستان قد اصدرت اليوم السبت العديد من القرارات الجديدة بشأن مواجهة الجائحة العالمية منها الزام جميع الاماكن العامة مثل (الماركيتات والمطاعم والمحال التجارية ..الخ) بعدم السماح لاي شخص بالدخول من دون ارتداء الكمامات، محذرا المخالفين باغلاق محالهم لمدة 10 ايام وتغريم صاحب المحل بمبلغ (1000000) مليون دينار.

ومنح البيان الصلاحية لغرف العمليات في المحافظات والادارات المستقلة لاغلاق تلك الاسواق والمحلات الشعبية التي تتسبب بحصول الازدحامات الكبيرة وتجمع المواطنين.

واشار البيان الى انه يتوجب على مؤسسات القطاع الخاص وموظفيها وعمالها الالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق اجراءات الوقاية فيها، محذرا المخالفين بغرامة مقدارها 150 الف دينار لكل حالة في تلك المؤسسات.