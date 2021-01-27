صحة كوردستان توضح سبب تأخر وصول لقاح كورونا

شفق نيوز/ أوضح وزير صحة إقليم كوردستان سامان البرزنجي، يوم الأربعاء، سبب تأخر وصول لقاح فيروس كورونا إلى الإقليم.

جاء حديث البرزنجي في كلمة ألقاها في المؤتمر الاستراتيجي للقاح كورونا المنعقد في أربيل بالتعاون بين وزارتي الصحة العراقية والاقليم وبمشاركة منظمة الصحة العالمية وخبراء ومختصين في مجال الامراض الفيروسية واللقاحات، ويستمر على مدى يومين.

وقال البرزنجي، إن "المؤتمر سيكون داعماً لمحاولات وزارة الصحة في السيطرة على فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن وزارة صحة إقليم كوردستان تنظر باهتمام إلى المؤتمر والمختصين المشاركين فيه سواء بشكل مباشر او عبر الأونلاين.

وأضاف، أن "الطلب العالمي على اللقاح تسبب بتأخر وصول لقاح كورونا، رغم أن حكومة اقليم كردستان قدمت طلبات للحصول عليه".

وأوضح البرزنجي إلى أن "اللقاح يمثل محاولة للسيطرة على الفيروس، ولهذا يجب ان يلتزم الجميع بالاجراءات الوقائية لانها أهم من اللقاح".

وأشار إلى أن "الفيروس مايزال يشكل خطرا؛ رغم السيطرة عليه الى حد ما بمحاولات جميع الاطراف في الاقليم".