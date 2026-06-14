صحة كوردستان تلزم المستشفيات باستقبال كافة المرضى وتمنع أي "رفض"

شفق نيوز- أربيل

جددت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، يوم الأحد، تأكيدها على قرار حاسم يلزم كافة المستشفيات الحكومية والأهلية باستقبال حالات الطوارئ والمصابين دون أي تأخير، محذرة من اتخاذ "إجراءات قانونية صارمة" بحق المخالفين.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن على جميع المستشفيات في القطاعين العام والخاص، الالتزام التام بواجب استقبال المرضى، ولاسيما الحالات الطارئة، والحالات غير المستقرة، ومرضى العناية المركزة، والبدء الفوري بتقديم الإسعافات والعلاجات الضرورية لهم.

وشددت الوزارة، على منع "رفض استقبال أي مريض تحت أي مبرر، سواء كان ذلك بذريعة عدم توفر أسرّة، أو نقص في ردهات العناية المركزة، أو الادعاء بأن حالة المريض ميؤوس منها، أو حتى بسبب عدم القدرة على دفع التكاليف المالية".

وأكدت على، ضرورة مراعاة حقوق المرضى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

ولفتت الوزارة، إلى أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة أو مستشفى يثبت تقصيرها أو رفضها استقبال الحالات الطارئة.