صحة كوردستان تكشف حقيقة "وفاة" شخص بسبب الذكاء الاصطناعي

شفق نيوز/ نفت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، ما وصفته بمزاعم بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة شخص بسبب استخدامه الذكاء الصناعي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد انتشار خبر في مواقع التواصل الاجتماعي يزعم أن شخصاً توفي بسبب استخدامه الذكاء الصناعي، قامت الوزارة بمتابعة كاملة للموضوع وتحصلت على معلومات من أشخاص مقربين من الشخص المتوفى والمستشفى الذي كان فيها، وتوصلت إلى أن الخبر عار عن الصحة".

وأضاف البيان: أن "العديد من وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي قاموا بنقل الخبر من دون الرجوع إلى الجهة الرسمية وهي وزارة الصحة وبثت الدعايات حول الخبر".

ودعت الوزارة، المواطنين إلى "عدم تناول أو استخدام أي دواء أو جهاز طبي من دون استشارة الطبيب المعالج والأماكن الرسمية وعدم الاصغاء إلى الاعلانات الدعائية المباشرة ومواقع التواصل الاجتماعي لبيع الادوية غير القانونية وغير المجازة وغير الخاضعة للفحص الطبي التي تسبب لمستخدميها نتائج عكسية وأخطاء طبية"، بحسب البيان.