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صحة كوردستان تكشف حقيقة احتجاز مريض لعجزه عن دفع مصاريف العلاج

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-24T18:10:37+0000
صحة كوردستان تكشف حقيقة احتجاز مريض لعجزه عن دفع مصاريف العلاج

شفق نيوز/ برأت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، أحد المستشفيات الخاصة في اربيل من اتهامات طالتها باحتجاز مريض بسبب عدم مقدرته على دفع مصاريف العلاج، مؤكدة ان المستشفى قام باعفاء المريض من المصاريف. 

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز انه "بعد المتابعة الفورية وتشكيل لجنة خاصة للتحقيق بحضور واشراف القاضي وممثل الادعاء العام وباشراف وزير الصحة بشأن المريض الذي افادت مزاعم انه بعد ان تم اجراء عملية جراحية له وتلقيه العلاج تم منعه من المغادرة بسبب عدم دفعه المصاريف".

واضاف البيان انه "بعد زيارة اللجان التفتيشية ومراجعة وجمع المعلومات المؤكدة بشأن هذه القضية والتحقيقات القانونية والميدانية بهذا الصدد توصلت بالنتيجة الى عدة نقاط".

واوضح البيان ان "المستشفى انقذ حياة المريض من الخطر وقدم له خدمة جيدة من جهة العلاج وواجب المريض، وبقي المريض في المستشفى لانه اضافة الى العملية الجراحية وسوء حالته الصحية، كان يعاني من امراض مزمنة كان بحاجة الى رقوده في المستشفى لعدة ايام".

واضاف البيان ان "المريض تلقى خدمة طبية منتظمة ولم تقصر المستشفى بهذا الصدد، وبعد ان شاهدت اللجنة ما سجلته كاميرات المراقبة في المستشفى فان كل الذي قيل بشأن وضع حراس وسجن المريض كان بعيدا عن الحقيقة".

وافاد البيان بان "المريض وبعد تحسن وضعه الصحي وبناء على طلبه وبسبب وضعه المادي تم نقله الى مستشفى حكومي، وبعد عدم قبوله الرقود هناك تمت اعادته الى المستشفى نفسها". 

كما اضاف البيان ان "المستشفى اعفى المريض من كافة مصاريف العلاج ماعدا المبلغ الذي دفعه في البداية بهدف اجراء عملية جراحية له"، لافتا الى ان اي شخص او جهة اخرى لم تدفع المال للمريض لحد الان.

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