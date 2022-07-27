صحة كوردستان تفتتح مستشفى كورونا "الالماني" وتكشف أسباب مشكلة الأدوية في الإقليم

شفق نيوز / أعلن وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، سامان برزنجي، يوم الأربعاء، عن أسباب مشكلة الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفيات السليمانية، مؤكداً أنها مشكلات مالية وليست فنية أو إدارية.

وقال برزنجي، خلال مؤتمر صحفي عقب افتتاح المستشفى الألماني الخاص بالمصابين بفيروس كورونا في السليمانية، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "مشكلة نقص الأدوية مشخصة، وكوزارة أجريت كل الإجراءات القانونية والإدارية لحل تلك المشكلة إلا أن المشكلة تكمن في توفير السيولة المالية في المصارف ولدى وزارة المالية".

وبخصوص مشكلة الأجهزة الطبية المعطلة، أضاف أن "بعض الأجهزة تتطلب شركات عالمية لصينتها وقد تم الاتصال بها لغرض صيانة تلك الاجهزة المعطلة"، مبيناً أن "أكثر من 40٪ من المصابين الكبار بالأمراض السراطانية والقلبية الذين يراجعون مراكز الإقليم، هم من الخارج، و60٪ من الصغار هم من وسط وجنوب العراق".

وأوضح برزنجي، أن "المستشفى الألماني الذي يستوعب أكثر من 100 سرير تم إنجازها من قبل الشعب الألماني، وهي واحدة من 4 مستشفيات أقيمت في العراق لمواجهة جائحة كورونا، وقد تم تنفيذها وفقا لمواصفات متطورة"، مشيراً إلى أن "الوزارة ستسعى لتوفير مستلزمات المستشفى كافة من كوادر طبية وصحية وأدوية".

وثمن وزير صحة إقليم كوردستان، دور حكومة وشعب ألمانيا في دعمها المستمر للشعب العراقي، مؤكداً أن "جائحة كورونا تحت السيطرة، ولم تسجل أي حالات وفاة في الإقليم خلال الفترة الماضية، والضغط بات أخف بكثير من الموجات السابقة وذلك بسبب اختلاف طرق مواجهة الفيروس، وأن الجيش الأبيض قدم 96 شهيداً في مواجهة الجائحة، ولم يتهاومن لأجل الحفاظ على حياة المواطنين".