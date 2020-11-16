صحة كوردستان: تعليق دوام المدارس أسهم في تراجع الإصابات بفيروس كورونا

شفق نيوز/ أكدت وزارة صحة إقليم كوردستان يوم الاثنين، إن تعليق الدوام في المدارس سبب رئيسي في تراجع الإصابات بفيروس كورونا في عموم الإقليم.

وارتفع معدل الإصابات في إقليم كوردستان، في الفترة الأخيرة، ووصل إلى أكثر من ألف إصابة يومياً مما دفعه لتعليق دوام المدارس بعد تسجيل حالات بين الطلبة والمعلمين.

ومنذ أن تقرر تعطيل الدوام شهراً كاملاً، تراجع معدل الإصابات إلى دون الألف لكنه ليس من الواضح ما إذا كان تعليق الدوام سيمدد مجدداً.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة آسو حويزي في مؤتمر صحفي عقده بأربيل إن "تعطيل دوام الطلبة وتشديد الإجراءات، خفّض عدد الإصابات بالفيروس في إقليم كوردستان".

وتابع "بوسعنا الآن القول إن الوضع أفضل مما كان عليه" في الأشهر الأخيرة.

وأضاف أن "ما يقلقنا هو سوء حالة المصابين بالفيروس بالمستشفيات، والآن هناك العديد من المرضى يرقدون في العناية المركزة بسبب وضعهم غير المستقر"،.

ولفت إلى أنه "ما لم ينخفض هذا العدد، فإن أعداد الوفيات ستزداد، أو سيبقى المعدل على ما هو عليه مرتفعاً".

ولفت إلى أن وزارة الصحة واللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا ستجتمعان في الأيام المقبلة لتقييم الوضع وتسليط الضوء على القرارات المتخذة بهذا الصدد.