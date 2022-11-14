صحة كوردستان تعلن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين بقصف كويسنجق

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين بالقصف الايراني الذي استهدف كويسنجق في اربيل صباحاً.

وقال سامان برزنجي في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن القصف الإيراني تسبب حتى الآن بمقتل شخص واصابة 8 اخرين نُقلو إلى المستشفى، موضحا "وجهنا المستشفيات بالدخول في حالة التأهب لتقديم المساعدات الطبية".

وقصفت ثلاث طائرات مسيرة صباح اليوم، مقرات حزب "كوملة" الإيراني المعارض في قضاء عربت التابع لمحافظة السليمانية، بالتزامن قصف إيراني آخر نُفذ بصاروخين استهدفا مقرا للحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني في قضاء كويسنجق ضمن محافظة اربيل.