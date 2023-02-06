صحة كوردستان تعلن حالة "التأهب" خشية تكرار الهزات الأرضية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، حالة "التأهب" تحسباً لهزات أرضية ارتدادية.

وقال وزير الصحة سامان برزنجي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "لحسن الحظ لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية في اقليم كوردستان بسبب الهزة الأرضية التي ضربت الإقليم اليوم".

‏وأضاف "فرق الطوارئ الخاصة بالوزارة دخلت حالة التأهب استعداداً لأي طارئ".

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر، جنوب تركيا قرب مدينة غازي عنتاب (جنوب شرق) وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، ووقع الزلزال الساعة 4.17 (01.17 ت غ) على عمق نحو 17.9 كلم، وامتد الزلزال ليضرب عدة مدن سورية.

وأعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكطاي، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر مصرع 284 شخصاً حتى الآن، بينما أصيب أكثر من 2323 آخرين.

من جانبه، أفاد المرصد السوري، بأن عدد الضحايا جراء الزلزال في الشمال السوري ارتفع إلى أكثر من 320، والمصابين لأكثر من 640.