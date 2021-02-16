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صحة كوردستان تعلق على إمكانية إعادة فرض الحظر في الإقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-16T09:50:19+0000
صحة كوردستان تعلق على إمكانية إعادة فرض الحظر في الإقليم

شفق نيوز/ قال وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي يوم الثلاثاء أن الموقف الوبائي الحالي لا يستدعي إعادة فرض حظر التجوال مرة أُخرى في مناطق ومدن الإقليم.

حديث البرزنجي جاء في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أربيل وتعقيبا على إعادة فرض الحكومة الاتحادية الحظر والإغلاق نتيجة ارتفاع معدل الإصابات بكورونا، وفي ظل تفشي السلالة الجديدة في العراق.

وقال الوزير إن "ارتفاع معدل الإصابات بكورونا في الإقليم لا علاقة له بإعادة فتح أبواب المدارس، واستئناف الدوام بالأوساط التعليمية لأن الفيروس هو موجود اصلا داخل المجتمع"، لافتا إلى أن "الوضع في الإقليم لم يصل إلى مرحلة اتخاذ قرار إعادة فرض حظر التجوال".

وتطرق الوزير إلى الموقف في المدارس قائلا "إن الوضع مستقر وتوجد حالات اصابة ولكنها لم تصل إلى مرحلة الخطر".

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