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صحة كوردستان تطمئن أهالي السليمانية: الوضع تحت السيطرة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-23T13:53:08+0000
صحة كوردستان تطمئن أهالي السليمانية: الوضع تحت السيطرة

شفق نيوز / طمأن وكيل وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، رهيل فريدون، يوم الخميس، أهالي السليمانية، بأن الوضع الصحي بالمحافظة تحت السيطرة، وذلك بعد تسجيل حالات إصابة عدة بـ"الكوليرا".

وقال فريدون، في مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز: "بالرغم من استمرار تسجيل حالات إصابة بالكوليرا والإسهال والقيء، إلا أن الوضع غير مخيف والحالة الصحية في السليمانية تحت السيطرة".

وأضاف أن "بعد إعلان حالات الإصابة، شرعت وزارة الصحة بتشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة والمديرين العموميين في الوزارة، كما وتم تشكيل لجان عليا في المحافظات والإدارات المستقلة، بإشراف المحافظين وعضوية دوائر الصحة والدوائر ذات العلاقة في المناطق"، مشيراً إلى "تكليف المديرين العموميين ومعاونيهم بمتابعة الوضع الصحي في الأقضية والنواحي".

ولفت وكيل وزارة الصحة بإقليم كوردستان، إلى أن "وزير الصحة يشرف بصورة مباشرة على الوضع الصحي في السليمانية، وقد زار المدينة وكلف جميع الأجهزة الصحية ببذل قصارى جهدهم من أجل مواجهة المرض".

وعن المبالغ المخصصة من قبل حكومة الإقليم لمواجهة وباء كوليرا، أكد فريدون، "فتح حساب بالمبلغ المخصص للمحافظة والمتبقي هو إجراءات إدارية من قبل وزارة المالية، لوصول المبلغ إلى السليمانية"، مختتماً حديثه بمطالبة المواطنين بـ"الالتزام بالتعليمات الصحية واتخاذ الإجراءات الاحترازية".

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