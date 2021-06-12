صحة كوردستان تطمئن: إصابة واحدة بالكوليرا في الإقليم

شفق نيوز/ طمأنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم السبت، مواطني الاقليم بعدم وجود تخوف من مرض الكوليرا، مشيرة الى تسجيل حالة اصابة واحدة في السليمانية.

وقال وزير الصحة في اقليم كردستان سامان البرزنجي في مؤتمر صحفي عقد في مبنى مديرية صحة السليمانية مساء اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "اليوم اجتمعنا مع مدير صحة السليمانية ومدير صحة حلبجة لمناقشة الأوضاع الصحية والتطورات في مرض كورونا واخذ العلاجات واللقاحات الضرورية وكذلك ناقشنا عدة مشاريع صحية تخدم المواطن في العيادات وتوفير الادوية اللازمة لها التي تعتبر متوفرة حاليا".

وأضاف أن "هناك مشاكل في توفير بعض الأدوية الكيميائية في مستشفى السرطان وهي مشاكل فنية تحتاج موافقات خاصة من الشركات المقدمة والتي تحتاج الى موافقة الحكومة العراقية وسنحل الموضوع بالتعاون مع شركات الأدوية الخاصة التي نحتاج منها التعاون معنا بهذا الخصوص".

وتابع، "نحن وفرنا اغلب الادوية في تلك المستشفيات، وتم تعيين 500 من الكوادر الطبية خلال العام الماضي".

وعن موضوع صحة حلبجة والدعاوي التي قدمت بخصوص الفساد، قال البرزنجي، "سنعمل على التحقيق وسوف يحاسب المقصرون إذا ثبت ذلك". وأشار إلى أن "التلاعب بأسعار الادوية في الصيدليات والمذاخر تم التعامل معه باغلاقها ومحاسبتهم".

وبخصوص اخذ جرعة اللقاح، قال وزير الصحة، إن "هناك تطورا باخذ اللقاح وسيكون اخذ اللقاح للجميع، وليس هناك أي حالة وفاة بسبب اللقاح فقط مضاعفات معينة لبعض الأشخاص وهي غير خطرة".