صحة كوردستان تطمئن المواطنين: وضع الحمى النزفية تحت السيطرة

شفق نيوز/ طمأن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في إقليم كوردستان، سركار سورچي، يوم الاثنين، المواطنين بشأن الوضع الصحي المتعلق بمرض الحمى النزفية، مؤكداً أن الوضع "جيد وتحت السيطرة" خلال العام الحالي.

وأشار سورچي، لوكالة شفق نيوز، إلى "تسجيل حالتين فقط منذ بداية العام، إحداهما أفضت إلى الوفاة، فيما يخضع المصاب الثاني للعلاج في مدينة كويسنجق"، مبيناً أن "حالته الصحية مستقرة ويتلقى العناية اللازمة داخل المستشفى".

وأضاف أن "وزارة الصحة مستمرة في تنفيذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار المرض، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والزراعة"، مشيراً إلى "تكثيف جهود الرقابة والرش الوقائي خلال الفترة الماضية".

كما أكد سورچي، أن "حكومة إقليم كوردستان تتابع بشكل دقيق وضع الحيوانات والمواشي القادمة إلى الإقليم، حيث يتم إخضاعها إلى فترات حجر صحي وفحوصات دقيقة، إضافة إلى استخدام المبيدات للحد من مخاطر العدوى".

ودعا المتحدث باسم الوزارة المواطنين إلى "تجنب ذبح المواشي في الأماكن غير المرخصة، لما في ذلك من مخاطر صحية محتملة".

وأعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، نهاية الشهر الماضي، اتخاذ إجراءات وقائية قصوى لمواجهة خطر "الحمى النزفية"، وذلك بعد تسجيل حالات مؤكدة في العراق، مشيرة إلى أن المرض يُعد من الأمراض الفيروسية المعدية والخطيرة.

وتعد الحمى النزفية من الأمراض المعدية التي يمكن أن تتسبب في الإصابة بعلل شديدة تهدد الحياة، مثل تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة ما يجعلها "تسرِّب"، كما يمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط.

وتختلف مؤشرات الحمى النزفية الفيروسية وأعراضها حسب المرض، وفق ما يذكر موقع "مايو كلينيك" الطبي، حيث يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة، الحُمّى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلات أو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والإسهال.

أما الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة فتشمل نزيف تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وخلل وظيفي في الجهاز العصبي، والغيبوبة والهذيان، والفشل الكلوي والتنفسي والكبدي.