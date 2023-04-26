صحة كوردستان تطمئن المواطنين: مرض السحايا تحت السيطرة

شفق نيوز/ أكدت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، أن مرض السحايا تحت السيطرة، فيما شددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "لجنة طبية زارت محافظة حلبجة للوقوف على أسباب انتشار مرض السحايا ووضع انتشار المرض هناك ومعرفة ما تحتاجه المستشفيات"، مبينة ان "اللجنة ستتوجه الى محافظة السليمانية ايضا لنفس السبب".

واكدت الوزارة ان "هذا المرض تحت السيطرة في اقليم كوردستان"، مطالبةً المواطنين "بضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية و النظافة الشخصية وعرض الأطفال على الطبيب المختص في حال ظهور علامات المرض عليه اضافة الى عدم استخدام اي ادوية دون استشارة طبية و الالتزام بالتباعد مع الشخص المصاب و عدم استخدام اغراضه".

وأمس الثلاثاء، أكدت إدارة مستشفى "الدكتور جمال أحمد رشيد" للأطفال في السليمانية، أن الكوادر الطبية بالمحافظة، رجحت أن المرض المنتشر بين الأطفال حالياً هو مرض فيروسي وبالتالي يسهل علاجه، داعية الآباء إلى تحمل المسؤولية ومنع اختلاط أطفالهم بالآخرين.

وقال مدير المستشفى، الدكتور بشدار عبد الله، في مؤتمر صحفي، إن "مرض السحايا ليس جديداً وهو موجود منذ مئات السنين، لكن الجديد هو الزيادة المفاجئة في عدد الحالات".

وأعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، أول أمس الاثنين، تشكيل لجنة طبية لمتابعة انتشار مرض السحايا في حلبجة، حيث ستقوم اللجنة بزيارة مستشفيات المحافظة للوقوف على أسباب انتشار مرض السحايا لدى الأطفال هناك".

وبلغ عدد الأطفال المصابين بمرض السحايا حتى الآن إلى 40 طفلاً، وسط ترجيحات رسمية بارتفاع العدد، بحسب مديرية صحة حلبجة.