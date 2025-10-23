صحة كوردستان تطالب بغداد برفع حصة الأدوية المرسلة للإقليم

شفق نيوز- السليمانية

كشف وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان، سامان البرزنجي، مساء الخميس، عن أن محافظات الإقليم لا تحصل سوى على أقل من نصف حاجتها للدواء من بغداد، مطالبا الحكومة الاتحادية برفع هذه النسبة.

وقال البرزنجي خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "على الحكومة الاتحادية إيصال الأدوية بشكل كامل إلى جميع محافظات العراق، بما فيها محافظات إقليم كوردستان"، مبيناً أن "أفضل نسبة من التجهيزات الدوائية التي وصلت إلى الإقليم لم تتجاوز 50% من الحاجة الفعلية".

وأضاف أن هذا النقص "يدفع حكومة الإقليم إلى تخصيص مبالغ مالية كبيرة لتأمين احتياجاتها من الأدوية"، موضحاً أن "وزارة الصحة في الإقليم تخصص نحو 7 مليارات دينار شهرياً لشراء الأدوية للمستشفيات العامة، إضافة إلى موازنات خاصة تُخصص لمراكز القلب ولمراكز علاج السرطان في مختلف محافظات الإقليم".

وأشار البرزنجي إلى أن "مشكلة نقص الأدوية لا تتعلق فقط بتخصيص الميزانيات، بل تمتد إلى نوعية الأدوية المطلوبة والعقود المبرمة مع الشركات الموردة"، مبيناً أن "تأخير تنفيذ العقود أو غياب السيولة النقدية الفعلية رغم وجود التخصيصات المالية من الأسباب التي تؤثر على انتظام التجهيز بالأدوية".

وأكد وزير الصحة أن "الوضع الحالي لتجهيز الأدوية في الإقليم أفضل مما كان عليه في الفترات السابقة"، لافتاً إلى أن "الوزارة تجري حالياً حوارات ومناقشات مع بغداد بشأن تعديل حصة الإقليم من الأدوية والمستلزمات الطبية".

وشدّد البرزنجي، على ضرورة أن "تلتزم الحكومة الاتحادية بتوفير المستلزمات والأجهزة الطبية وقطع الغيار الخاصة بالمستشفيات في الإقليم، لكون العراق يحصل على قروض ومساعدات دولية في مجال الصحة، ومن حق الإقليم أن ينال حصته العادلة منها".

وختم الوزير بالقول إن من بين خطط وزارة الصحة في حكومة الإقليم "إنشاء مجمع طبي متكامل لعلاج أمراض السرطان في محافظة السليمانية، على غرار مستشفى هيوا المتخصص"، مشيراً إلى أن المشروع يمثل أحد أهم الأولويات الصحية المقبلة في الإقليم.