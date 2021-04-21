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صحة كوردستان تصدر توضيحاً بشأن مزاعم تهريب لقاح كورونا لإيران

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-21T13:49:51+0000
صحة كوردستان تصدر توضيحاً بشأن مزاعم تهريب لقاح كورونا لإيران

شفق نيوز/ نفت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، أي علاقة لها بما يتم تداوله في مواقع التواصل من مقطع فيديو عن تسرب صندوق من لقاحات فايزر الى احدى الدول، مؤكدة ان المقطع مفبرك باسم قناة هيئة الاذاعة البريطانية BBC وعليه علامة مزورة باسم وزارة الصحة الكوردستانية.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو لجرعات من لقاحات "فايزر - بيونتك" زعم أنه جرى تهريبها من إقليم كوردستان إلى إيران.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه "فور انتشار المقطع المصور بدأت فرق المشرفين في وزارة الصحة بالتحقيق الابتدائي بالتنسيق والتواصل مع وزارة الصحة الاتحادية العراقية وباشراف وزيري الصحة العراقي والكوردستاني وممثل الشركة المنتجة للقاح فايزر".

وأوضح البيان أن "التحقيقات اظهرت انه ليس هناك اي اصل واساس للموضوع وانها تود توضيح بعض الحقائق للرأي العام".

تتمة.. 

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