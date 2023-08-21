صحة كوردستان تصدر بيانا "غاضبا" بشأن "الرضيع المعنف": إدارة المستشفى حاولت تشويه الحقائق

شفق نيوز/ اكدت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان يوم الاثنين، الاستمرار في اجراءاتها العقابية بحق المتهمين بتعنيف طفل حديث الولادة بأحد المستشفيات الخاصة في اربيل.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "بعد الاجراءات التي اعلنتها الوزارة حاولت ادارة المستشفى تشويه الوقائع وتغيير مسار التحقيقات بدلا من الالتزام بالقرارات و تقديم الاعتذار".

واضاف البيان ان "تشكيل اللجان التحقيقية هي من المهام الحصرية لوزارة الصحة و لا يحق للمستشفى تشكيل أي لجنة".

واكدت الوزارة انها ستستمر في إجراءاتها وتشكيل لجنة للتحقيق في القضية واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأصدرت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، أمس الأحد، سلسلة إجراءات عقابية بحق مستشفى اربيل الدولي بعد انتشار مقطع مصور يظهر تعنيف طفلة حديثة الولادة في قسم (الخدج) من قبل ممرضتين.