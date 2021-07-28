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صحة كوردستان تشكل فرقا صحية لفحص المجاميع السياحية قبل دخولها للإقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-28T12:59:58+0000
صحة كوردستان تشكل فرقا صحية لفحص المجاميع السياحية قبل دخولها للإقليم

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان يوم الأربعاء أن وزارة الصحة أعدت خطة لفحص المجاميع السياحية من فيروس كورونا قبل دخولها إلى الإقليم.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في مؤتمر صحفي عقده اليوم، "للاسف اغلب المواطنين في الاقليم لم يلتزموا بالاجراءات الوقائية إلى أن وصلنا الى هذه المرحلة الصعبة من تفاقم الإصابات بكورونا".

وعن السائحين الذي يقصدون الإقليم من باقي مناطق ومدن العراق قال عادل إنه بالتعاون مع وزارة الصحة سنشكل فرقا لإجراء فحوصات بشكل عشوائي للمجاميع السياحية في نقاط الدخول للاطمئنان على أنهم لا يحملون الفيروس".

وكانت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كوردستان قد أصدرت يوم الثلاثاء حزمن من الإجراءات والقرارات المشددة للحد من ارتفاع معدل الإصابات بالوباء بعد انتشار متحور "دلتا" في الإقليم إلا أنها في الوقت ذاته لم تلجأ لإعادة فرض حظر التجوال سواء الشامل أم الجزئي.

ومن بين تلك القرارت "لا يُسمح لأي سائح الدخول إلى إقليم كوردستان إذا لم يكن قد تلقى اللقاح او خضع للفحص خلال مدة 48 ساعة".

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