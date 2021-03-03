صحة كوردستان تشرع بتوزيع اللقاح الصيني والاطباء والكوادر الصحية اولا

شفق نيوز/ اكدت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، ان قرار استعمال وتوزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا، جاء بعد صدور شهادة التحليل والسماح بالاستعمال وسلامة التلقي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، آسو حويزي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان حكومة اقليم كوردستان اصدرت قراراً بتوزيع ومنح واستعمال اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد COVD19، وبإمكان مراكز تلقي اللقاحات في المحافظات والادارات المستقلة استعماله اعتبارا من اليوم الاربعاء.

وأضاف انه "كمرحلة اولى سيتلقى الاطباء والكوادر الصحية اللقاح لكونهم الخط الاول لمكافحة الوباء في المستشفيات ومراكز مواجهة فيروس كورونا، وفقا لتعليمات وخطة وطنية تمت صياغتها من قبل الوزارة".

وأكد حويزي، ان "لقاح سينوفارم (Sinopharm) الصيني الذي منحته الصين مجانا بواقع خمسة الاف جرعة لاقليم كوردستان، بالإمكان استعماله وفقا لكتاب وزارة الصحة استنادا للخطة الوطنية والاجراءات المحددة".

وتابع بالقول "وزارة الصحة ستستمر في مساعيها لتأمين كميات اكبر من اللقاح بدعم وموافقة من وزارة الصحة الاتحادية للشرائح والطبقات الاخرى التي تواجه مخاطر الاصابة بالفيروس في المجتمع من اجل ابعاد هذا الوباء عن اقليم كوردستان".

واعرب المتحدث باسم الوزارة عن امله ان يستمر المواطنون في الاقليم بالالتزام بالاجراءات الوقاية من استخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي والالتزام بالتعليمات الصحية.