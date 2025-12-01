صحة كوردستان تسجّل 87 إصابة جديدة بـ"الإيدز" خلال العام الحالي

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، تسجيل 87 حالة جديدة بفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" خلال الأحد عشر شهراً الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الفحوصات المختبرية التي أجريت خلال الفترة المذكورة أظهرت إصابة 64 وافداً وأجنبياً من خارج إقليم كوردستان، مقابل 23 حالة لمواطنين ومقيمين داخل الإقليم، وتم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة مع جميع الحالات.

وبينت أن "جميع المصابين الجدد، إضافة إلى الحالات السابقة من سكان الإقليم، يخضعون للمتابعة الصحية وبرامج الوقاية المستمرة، حيث بلغ العدد التراكمي للمصابين داخل الإقليم 150 شخصاً، يتلقون الفحوصات والعلاج والتوعية الصحية المطلوبة".

وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت خلال الفترة نفسها أكثر من 609 آلاف و306 فحصاً مختبرياً للكشف عن الفيروس في مختلف المراكز الصحية، لا سيما للأجانب قبل منحهم تراخيص الإقامة في الإقليم.

يُذكر أن الأول من كانون الأول/ ديسمبر من كل عام يصادف "اليوم العالمي للإيدز"، فيما تشير الإحصاءات الدولية إلى أن أكثر من 40 مليون شخص حول العالم يحملون فيروس نقص المناعة المكتسبة، مع تسجيل قرابة مليون حالة وفاة سنوياً، وأكثر من مليوني إصابة جديدة، في وقت ما يزال العلاج الشافي النهائي غير متوفر حتى الآن.

ويُعدّ فيروس نقص المناعة المكتسبة "HIV" من الأمراض الفيروسية المعدية التي تنتقل عبر الدم أو العلاقات الجنسية أو من الأم المصابة إلى الطفل، أو أي تلامس مباشر مع سوائل جسم شخص حامل للفيروس.