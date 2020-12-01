سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

صحة كوردستان: تسجيل 20 إصابة بمرض الإيدز في الإقليم خلال العام 2020

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-01T10:53:43+0000
صحة كوردستان: تسجيل 20 إصابة بمرض الإيدز في الإقليم خلال العام 2020

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 20 اصابة بمرض الايدز خلال العام 2020، فيما لفتت إلى اجتماع للجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا سيعقد في وقت لاحق من اليوم لتقييم الوضع الصحي.

وقال اسو حويزي المتحدث باسم وزارة الصحة لوكالة شفق نيوز؛ إن "اللجنة العليا لمواجهة كورونا وستقدم وزارة الصحة تقريرها حول تقييمها للوضع".

وعن احتمال تاجيل اعادة فتح المدارس مرة اخرى بين حويزي "نحن مع العمل على تقليل الإصابات والأسباب التي تؤدي الى تقليل الإصابات"

وعن اليوم العالمي للإيدز وعدد الحالات المسجلة في الإقليم، قال المتحدث باسم وزارة الصحة: "هذا العام سجلنا 20 حالة بينهم 17 من الأجانب وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة معهم"، مشيرا إلى أن "الثلاثة الآخرين فتم عزلهم وهم تحت المراقبة الطبية".

وأعلن وزير صحة اقليم كوردستان سامان البرزنجي في 1 كانون الاول 2019 تسجيل 41 حالة لمرض الإيدز في الإقليم خلال 2019.

related

كوردستان تعلن تطوراً مشجعاً بمعركتها ضد "كورونا" وتحدد "طريقة" للسيطرة على الجائحة

Date: 2020-11-04 14:47:59
كوردستان تعلن تطوراً مشجعاً بمعركتها ضد "كورونا" وتحدد "طريقة" للسيطرة على الجائحة

كوردستان تُلزم قضاءً ومجمعاً سكنياً بتعليمات مشددة

Date: 2020-03-23 14:21:49
كوردستان تُلزم قضاءً ومجمعاً سكنياً بتعليمات مشددة

كوردستان تنفي تسجيل اصابة بفيروس كورونا: غير صحيح على الاطلاق

Date: 2020-01-27 18:00:58
كوردستان تنفي تسجيل اصابة بفيروس كورونا: غير صحيح على الاطلاق

بعد اكبر حصيلة إصابات.. كوردستان تشخص حالات جديدة بفيروس كورونا

Date: 2020-06-10 17:28:45
بعد اكبر حصيلة إصابات.. كوردستان تشخص حالات جديدة بفيروس كورونا

٣٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا في دهوك

Date: 2020-06-03 00:54:44
٣٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا في دهوك

اربيل تسجل ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورونا

Date: 2020-05-24 22:01:52
اربيل تسجل ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورونا

كوردستان تطلق غدا الاثنين رواتب موظفي الصحة

Date: 2020-05-03 11:59:53
كوردستان تطلق غدا الاثنين رواتب موظفي الصحة

أربيل.. حالات التعافي من كورونا ترتفع إلى 112

Date: 2020-04-17 19:01:38
أربيل.. حالات التعافي من كورونا ترتفع إلى 112