صحة كوردستان تسجل وفاة 11 مريضاً و688 اصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، وفاة ١١ مصاباً واصابة ٦٨٨ شخصاً جديداً بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وجاء في بيان للوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز أن مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ٦٦٤٣ فحصاً جديداً اظهرت اصابة ٦٨٨ شخصا جديدا.

واشار البيان الى تعاف ٩٥٧ مصابا في الفترة ذاتها فيما توفي ١١ شخصا في جميع مناطق الاقليم.

واجمل بيان الوزارة أعداد الاشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور المرض بـ ٢١٨٧١ شخصاً خرجوا جميعاً، كما اجرت المختبرات ٣٣٧٤٩٤٥ فحصا تأكد اصابة ما مجموعه٣٦٣٦٦١ شخصا بالمرض في الفترة ذاتها.

ونوه البيان الى تعافي ٣٤٦٢٥٦ مصابا وبقاء ١٠٩٢٣ مصابا تحت العناية الطبية مع تأكد وفاة مامجموعه ٦٤٩٢ مصابا في جميع مناطق الاقليم.