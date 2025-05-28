صحة كوردستان تسجل إصابتين بـ"الإيدز" لزوجين في السليمانية

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، سامان برزنجي، يوم الأربعاء، أن أمراض القلب هي السبب الأول للوفيات في الإقليم، كاشفًا في الوقت ذاته عن تسجيل حالتي إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" في محافظة السليمانية.

وقال برزنجي، خلال مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "الوزارة تعمل حاليًا على إنشاء عدد من المراكز التخصصية لأمراض القلب في عدة مناطق من الإقليم"، مشيرًا إلى "تزويد بعض المراكز بأجهزة "قسطرة القلب" لتقديم الخدمات العلاجية اللازمة".

وأوضح أن "الإحصائيات تشير بوضوح إلى أن أمراض القلب تمثل السبب الرئيس للوفيات في الإقليم، ما دفع الوزارة إلى التركيز على تطوير البنية التحتية للرعاية القلبية، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية الخاصة بها".

وفيما يتعلق بفيروس نقص المناعة، أكد وزير الصحة أن الحديث عن أرقام خاطئة أو مبالغ بها في وسائل الإعلام حول حالات الإصابة بمرض الإيدز غير دقيق، مشددًا على وجود فرق واضح بين "الإصابة بالفيروس" و"حالة الإصابة بالمرض"، وهو ما يغيب عن الكثير من التغطيات الإعلامية.

وأكد الوزير: "هذا العام، سُجلت حالتا إصابة بفيروس (HIV) في محافظة السليمانية، وهما زوجان حاملان للفيروس ويخضعان حاليًا للمتابعة الصحية المستمرة"، مضيفًا أن جميع الإجراءات الطبية الضرورية قد اتُخذت لضمان استقرار حالتهما الصحية.

وفي سياق متصل، أشار برزنجي إلى وجود ثلاث حالات إصابة بالتهاب الكبد الفيروسي من نوع (C) بين المتبرعين بالدم، لافتًا إلى أن أحد المصابين من سكان مدينة الموصل، لكنه قصد مستشفيات إقليم كوردستان لتلقي العلاج، مؤكدًا أن الوضع الصحي لجميع المصابين الثلاثة مستقر وتحت السيطرة.

وقبل يومين، أعلنت وزارة الصحة، في إقليم كوردستان، عن إصابة ثلاثة عاملات في صالون تجميل نسائي بفيروس "الإيدز"، في أربيل.