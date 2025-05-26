صحة كوردستان تسجل إصابة 3 عاملات في مركز تجميل بـ"الإيدز"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة، في إقليم كوردستان، يوم الإثنين، عن إصابة ثلاثة عاملات في صالون تجميل نسائي بفيروس "الإيدز"، فيما أكدت رقابتها على المواقع التي تعمل دون رخصة او رخصتها منتهية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الجهات الصحية تقوم بمتابعة جميع المواقع لحماية صحة المواطنين، وسيُتخذ إجراء قانوني بحق أي موقع يعمل دون الحصول على رخصة صحية أو بعد انتهاء صلاحيتها".

وأضافت "وفي إطار أنشطة برنامج مكافحة الأمراض الانتقالية، واستمرار جهود الكشف المبكر عن الحالات، وإصدار البطاقة الصحية للعاملين في الأماكن العامة للحصول على ترخيص صحي، وبعد إجراء الفحوصات المخبرية اليومية للعاملين في الأماكن العامة، وفي سياق إصدار وتجديد الرخص الصحية، قامت الفرق الصحية العامة برصد ثلاث حالات إصابة بفيروس HIV المسبب لمرض الإيدز، لعاملات في صالونات نسائية، وقد تم إعلام الجهات ذات العلاقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة".

وتابعت "نُلفت عناية المواطنين إلى ضرورة تجنّب التردد إلى أماكن غير رسمية، والتوجه إلى الأماكن المرخصة، وطلب الاطلاع على الرخصة الصحية في الأماكن العامة، وفي حال وجود أي شك أو ملاحظة حول عدم وجود ترخيص أو مخالفة صحية، فإن من واجب المواطنين الوطني والإنساني إبلاغ الفرق الصحية عبر خطوط الاتصال الساخنة أو صناديق الشكاوى".