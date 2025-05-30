صحة كوردستان تسجل إصابة جديدة بالحمى النزفية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، تسجيل حالة إصابة جديدة بالحمى النزفية في قضاء رانية، ضمن إدارة رابرين.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحالة تعود لرجل يبلغ من العمر 29 عاماً من سكان ناحية بوسكين، يعمل في مجال تربية المواشي، ويُعتقد أنه تعرض للعدوى عن طريق حيوان مصاب".

وأضاف البيان أن "المصاب يخضع حالياً للعلاج والمراقبة الدقيقة في المستشفى"، مشيراً إلى أن "حالته الصحية مستقرة حتى الآن".

ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصحية، وإبلاغ الفرق البيطرية فور ملاحظة أية أعراض مرضية على المواشي، مشددة على ضرورة مراجعة المراكز الصحية بشكل فوري عند ظهور أية علامات مرضية، خاصة لدى مربي المواشي والعاملين في هذا القطاع.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه خلال الشهرين الماضيين، وبعد متابعة عدة حالات الإصابة بالحمى النزفية في إقليم كوردستان، تم تأكيد أربع إصابات فقط، توفيت إحداها نتيجة مضاعفات صحية، في حين تماثلت الحالات الثلاث الأخرى للشفاء الكامل وغادرت المستشفى.