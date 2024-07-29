صحة كوردستان تحظر "شفرة الحلاقة" متعددة الاستخدام

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، منع الشفرة متعددة الاستخدام في محلات الحلاقة.

وبحسب وثيقة صادرة من الوزارة وردت لوكالة شفق نيوز، فان "وزير الصحة سامان برزنجي، وجه جميع المديريات الصحية في المحافظات والاقضية والنواحي، بمنع الحلاقين من استعمال شفرة الحلاقة متعددة الاستخدام اثناء الحلاقة للزبائن واستبدالها بالشفرة ذات الاستخدام الواحد".

واضافت ان "هذا القرار يأتي بهدف منع انتشار الأمراض المعدية بين المواطنين والتي تنتقل عبر الدم".