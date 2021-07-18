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صحة كوردستان تحذر وتتحدث عن إصابات بالآلاف ووفيات: مستشفياتنا ممتلئة كلياً

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-18T21:10:28+0000
صحة كوردستان تحذر وتتحدث عن إصابات بالآلاف ووفيات: مستشفياتنا ممتلئة كلياً

شفق نيوز/ حذرت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، يوم الأحد، من ارتفاع الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، في مدن الإقليم.

وقال آسو حويزي المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، في بيان، "للأسف، ارتفعت نسبة الإصابات في الفترة الاخيرة بفيروس كورونا في اقليم كوردستان، ونتوقع إصابات بالآلاف في الأيام القادمة وارتفاع حالات الوفاة، خصوصاً أننا مقبلون على موسم عيد الأضحى".

وأضاف "نحن في وزارة الصحة رفعنا للجهات المعنية عدداً من النقاط لتطبيقها بعد عقد اجتماع حيال الامر، ما يمكن للمواطن فعله هو حماية نفسه من خطر الفيروس ويجب توخي الحذر وارتداء الكمامات، مستشفياتنا ممتلئة كلياً وغرف العناية المشددة اصبحت محدودة فيها الاسرة".

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