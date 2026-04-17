صحة كوردستان تتحرك قانونياً ضد مستشفى أهلي لتسببه بوفاة مقاتلة إيرانية معارضة

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، فتح تحقيق قانوني لمعاقبة المقصرين، بعد رفض مستشفى أهلي استقبال المقاتلة الإيرانية المعارضة "غزلان مولان" ما تسبب بوفاتها.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المصابة (غزال مولان) أحيلت من مستشفى (شورش) التابع لمؤسسة الصحة للبيشمركة إلى مستشفى (بەخشین) التابع للقطاع الخاص، ولعدم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وعدم استقبالها في المستشفى، أدى إلى وفاتها".

وأضافت، أن الوزارة كانت على تواصل مباشر مع مديرية صحة السليمانية وبالتنسيق مع الادعاء العام، واستناداً إلى قانون حقوق المريض رقم (4) لسنة 2020 ونظام التحقيق رقم (16) لسنة 2022، تم تكليفهم بالتحقيق في هذه القضية لكشف والتأكد من كافة الحقائق المتعلقة بهذا الحادث، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ومعاقبة المقصرين، حيث أن هذا الأمر غير مقبول بتاتاً وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت الوزارة، على ضرورة قيام المؤسسات الصحية بـ"واجبها الإنساني في حماية أرواح الجميع، ولا يجوز أن تخضع لأي ضغوط أو نوايا سياسية".

وكانت اللجنة المركزية لحزب "كوملة"، قد دانت الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي تنفذها إيران ضد مخيمات اللاجئين في إقليم كوردستان، مؤكدة أن مخيم سورداش يُعد من المواقع المعترف بها رسمياً من قبل الحكومة العراقية وحكومة الإقليم.

وأفاد مصدر أمني في السليمانية، مساء الثلاثاء الماضي، بمقتل إحدى عناصر المعارضة الإيرانية، جماعة كادحي كوردستان "كوملة"، جراء هجوم بواسطة طائرات مسيّرة ضمن المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "غزال مولا، المقاتلة في قوات (الكوملة)، فقدت حياتها متأثرة بجراحها البالغة التي أصيبت بها جراء الهجوم بطائرة مسيرة (درون) استهدف مخيم سورداش".