صحة كوردستان تتحرك بعد اتهام طبيب باغتصاب خمس نساء

شفق نيوز/ طالب وزير صحة اقليم كوردستان سامان برزنجي، يوم الخميس، البرلماني عن كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني في برلمان الإقليم أبو بكر هلدني بتزويده بمعلومات، وذلك بعد أن تحدث عن تعرض خمس نساء للإغتصاب من قبل طبيب قال إنه معروف في السليمانية.

وذكر بيان لوزارة الصحة في اقليم كوردستان، إن الوزير البرزنجي تباحث في اتصال هاتفي مع البرلماني وطلب منه تفاصيل الموضوع من أسم وعنوان الطبيب والأدلة التي يمتلكها، بغية تحريك الادعاء العام حول الموضوع واتخاذ الاجراءات القانونية بحق هذا الطبيب.

ولفت إلى وزارة الصحة بالتعاون مع نقابة الاطباء والادعاء العام ستحقق وستتخذ الإجراءات القانونية أمام هذا الاعتداء البعيد عن آداب وأخلاقيات مهنة الطب.

وكان البرلماني هلدني قال في وقت سابق من اليوم في تصريح لوسائل الإعلام إن احدى النساء الخمس كشفت له ان احد اطباء التجميل في السليمانية اغتصبها ومن ثم وعدها بالزواج بعد ان أصبحت حاملا، كما أن ذلك الطبيب اغتصب ايضاً أربع نساء اخريات بعد الاحتيال عليهن باسم الزواج.