صحة كوردستان تنوه عبر شفق نيوز عن "خط ساخن" 

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة في اقليم كوردستان سامان برزنجي، اليوم السبت، عن فتح خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين.
وقال برزنجي لوكالة شفق نيوز، إن "فتح هذا الخط الساخن هو بهدف استقبال شكاوى المواطنين من تعامل المستشفيات والصيدليات والأطباء خلال مراجعة المريض لهم".
ودعا برزنجي المواطنين إلى "الاتصال بالأرقام ( 07704448100 أو 07508169991 ) وتسجيل شكاويهم في حال اكتشاف أي متاجرة من الصيدليات أو الأطباء أو وجود أي اتفاق بينهم"، مؤكداً أن "الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة عند تسجيل الشكوى".
وأضاف برزنجي، أن "الوزارة نشرت رقمين لتلقي الاتصالات وهي جاهزة الآن لاستقبال شكاوى المواطنين".