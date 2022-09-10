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صحة كوردستان تنوه عبر شفق نيوز عن "خط ساخن" 

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-10T06:11:56+0000
صحة كوردستان تنوه عبر شفق نيوز عن "خط ساخن" 

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة في اقليم كوردستان سامان برزنجي، اليوم السبت، عن فتح خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين. 

‏وقال برزنجي ‏لوكالة شفق نيوز، إن "فتح هذا الخط الساخن هو بهدف استقبال شكاوى المواطنين من تعامل المستشفيات والصيدليات والأطباء خلال مراجعة المريض لهم". 

ودعا برزنجي المواطنين إلى "‏الاتصال بالأرقام ( 07704448100 أو  07508169991 ) وتسجيل شكاويهم في حال اكتشاف ‏أي متاجرة ‏من الصيدليات أو الأطباء أو وجود أي اتفاق بينهم"، مؤكداً أن "الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة عند تسجيل الشكوى". 

‏وأضاف برزنجي، أن "الوزارة نشرت رقمين ‏لتلقي الاتصالات وهي جاهزة الآن لاستقبال شكاوى المواطنين".

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