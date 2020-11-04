سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

صحة كوردستان: الوضع حرج للغاية والمستشفيات امتلأت بمصابي كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-04T12:52:18+0000
صحة كوردستان: الوضع حرج للغاية والمستشفيات امتلأت بمصابي كورونا

شفق نيوز/ قالت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم الأربعاء إن الوضع الصحي في الإقليم بات حرجاً جراء تفاقم إصابات فيروس كورونا وامتلاء المستشفيات بالمصابين مع تزايد الحالات الحرجة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة آسو حويزي لوكالة شفق نيوز، أن "عدد المصابين بفيروس كورونا في تزايد مستمر لعدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية".

وأضاف أن "الاماكن في المستشفيات الحكومية بدأت تنفد، لأن الحالات الحرجة تتزايد يومياً"، مردفاً بأن "الوضع حرج جداً".

وأشار حويزي إلى أن "هناك أكثر من 100 حالة حرجة في أربيل، و216 في السليمانية، وأكثر من 40 حالة في حلبجة، واكثر من 30 في رابرين، واكثر من 25 في كرميان، وأكثر من 150 في دهوك".

وأردف بالقول، "هؤلاء جميعاً في العناية المركزة، ويتلقون الاوكسجين".

وبشأن المستلزمات الطبية، قال حويزي، "نحن على تنسيق مستمر مع بغداد لارسال الملتزمات الطبية وايضا على اتصال بالقنصليات الاجنبية ومنظمة الصحة العالمية التي تزودنا بالمستلزمات الطبية الخاصة بكورونا". 

ويسجل الإقليم إصابات مرتفعة بفيروس كورونا في الأسابيع القليلة الماضية تتجاوز في بعض الأحيان ألف حالة يومياً.

ووصل إجمالي اعداد الإصابات منذ تفشي الجائحة في إقليم كوردستان الى 79451 بينما تماثل من بينهم 50294 مصابا للشفاء التام ما يزال 26625 قيد العلاج توفي 2532 مصابا.


related

كوردستان.. شفق نيوز تنشر نص قرارات تخفيف قيود كورونا

Date: 2020-08-21 16:42:10
كوردستان.. شفق نيوز تنشر نص قرارات تخفيف قيود كورونا

خلال 24 ساعة.. 19 وفاة و769 إصابة بكورونا في كوردستان

Date: 2020-10-10 13:20:55
خلال 24 ساعة.. 19 وفاة و769 إصابة بكورونا في كوردستان

محافظة بإقليم كوردستان تسجل أول إصابة بكورونا

Date: 2020-03-13 22:40:41
محافظة بإقليم كوردستان تسجل أول إصابة بكورونا

قراران جديدان لصحة كوردستان بشأن كورونا

Date: 2020-03-05 19:51:17
قراران جديدان لصحة كوردستان بشأن كورونا

كوردستان تسجل 17 حالة وفاة و 636 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-09-22 12:19:14
كوردستان تسجل 17 حالة وفاة و 636 اصابة جديدة بكورونا

السليمانية تتوعد بملاحقة المخالفين لإجراءات الوقاية من كورونا

Date: 2020-03-10 21:46:43
السليمانية تتوعد بملاحقة المخالفين لإجراءات الوقاية من كورونا

كوردستان.. 302 إصابة بكورونا و225 حالة شفاء في يوم واحد

Date: 2020-07-28 16:59:56
كوردستان.. 302 إصابة بكورونا و225 حالة شفاء في يوم واحد

إقليم كوردستان يسجل رقمياً قياسياً بإصابات كورونا

Date: 2020-07-30 17:27:26
إقليم كوردستان يسجل رقمياً قياسياً بإصابات كورونا