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صحة كوردستان: اللجنة العليا لمواجهة كورونا تجتمع الاثنين المقبل ولا غلق للمدارس

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-23T12:58:48+0000
صحة كوردستان: اللجنة العليا لمواجهة كورونا تجتمع الاثنين المقبل ولا غلق للمدارس

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان، سامان برزنجي، يوم السبت، ان اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا ستعقد اجتماعاً يوم الاثنين المقبل لتقييم الوضع بشأن العام الدراسي.

وقال برزنجي لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا ستعقد اجتماعاً يوم الاثنين المقبل، على خلفية زيادة عدد الإصابات بالفيروس في الآونة الأخيرة لتقييم الأوضاع".

وأكد الوزير أنه "ليس هناك توجه لغلق المدارس في الوقت الحالي وهناك حلول منها زيادة أعداد الملقحين من التدريسيين ومن هم فوق 18 سنة من الطلبة"، مشيرا الى ان "معدل استقبال المستشفيات للمصابين بكورونا في تزايد".

ويوم أمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، عن تسجيل 21 وفاة وأكثر من ألف اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان مختبراتها أجرت 8187 فحصا خلال 24 ساعة، أسفرت عن اكتشاف 1076 اصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى تعافي 1406 مرضى من الوباء خلال الفترة ذاتها، إضافة إلى وفاة 21 مصابا.

وتابعت الوزارة بالقول إن اجمالي الاصابات بالإقليم وصل إلى 354981 حالة منذ ظهور الوباء، بينها 6237 وفاة، و 332046 حالة شفاء.

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