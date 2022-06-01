صحة إقليم كوردستان: سجلنا حالتين فقط بالحمى النزفية وقد تماثلا للشفاء

شفق نيوز/ أعلن وزير صحة إقليم كوردستان الدكتور سامان البرزنجي، يوم الأربعاء، ان الإقليم لم يسجل سوى حالتين مؤكدتين بوباء الحمى النزفية، وان المصابين قد تماثلا للشفاء التام.

وقال البرزنجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، اليوم، "مازلنا في حالة تأهب في تشخيص الحالات التي يُشتبه بإصابتها بالحمى النزفية.

وأضاف "قد تم تسجيل حالتين مؤكدتين "بالحُمى النزفية" في إقليم كوردستان، ولحسن الحظ بعد مكوثهما في المستشفى وتلقيهما العلاج التام تم ارسالهما إلى منزلهما".

وكانت وزارة الصحة الاتحادية قد أعلنت، يوم الثلاثاء، تسجيل 120 حالة إصابة و20 حالة وفاة في حصيلة لوباء الحمى النزفية المنتشر في المحافظات العراقية.

وكان محافظ بغداد محمد جابر العطا أعلن ، يوم السبت 28 أيار 2022، تشكيل غرفة عمليات مشتركة، لوضع خطط توعوية عاجلة، من شأنها التصدي لفيروس "الحمى النزفية" الذي تفشى مؤخراً في معظم المحافظات العراقية.

واتخذت محافظات البلاد كافة، إجراءات وقائية وتدابير محكمة لمواجهة "الحمى النزفية"، ومحاولة منع ظهوره في عدد منها، وذلك رغم عدم معرفة كيفية مكافحته بشكل كامل.