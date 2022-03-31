صحة إقليم كوردستان :أجرينا أكثر من 13 مليون فحص طبي خلال عام واحد

شفق نيوز / أعلن وزير صحة إقليم كوردستان سامان برزنجي، يوم الخميس، إجراء مستشفيات الإقليم أكثر من 13 مليون فحص لمختلف الأمراض خلال عام واحد فقط، واصفا بعض هذه الفحوصات بالـ"معقدة".

وقال وزير الصحة في تصريح صحفي لعدد من وسائل الإعلام على هامش مشاركته اليوم بمؤتمر طبي عقد بأربيل إن "خلال عام واحد تم إجراء أكثر من 13 مليون فحص طبي للمواطنين في المستشفيات الحكومية وبينها فحوصات معقدة".

وأضاف الوزير أن " القطاع الصحي الحكومي يتمتع بأجهزة جيدة ويستطيع ان يقدم خدمات طبية جيدة للمواطنين ولدينا اتفاقيات مع الكليات الطبية للجامعات في دعم المختبرات باستمرار من اجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين".