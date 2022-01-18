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صحة إقليم كوردستان تنشر إحصائية جديدة لكورونا وأعداد الملقحين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-18T07:22:59+0000
صحة إقليم كوردستان تنشر إحصائية جديدة لكورونا وأعداد الملقحين

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة الدكتور سامان البرزنجي يوم الثلاثاء أن ستة ملايين، و171 الفا، و83 شخصا يتواجدون في إقليم كوردستان، ومن بين هذه الإحصائية تلقى مليونان، و49 الفا، و565 شخصا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال البرزنجي في بيان اليوم، إنه "منذ تفشي فيروس كورونا تم اجراء ثلاثة ملايين، و743 الفا، و772 فحص PCR للمواطنين في إقليم كوردستان من بينهم اظهرت النتائج اصابة 389 الفا، و901 شخص بالوباء خضع من بينهم 46 الفا، و878 مصابا للعلاج في المستشفيات، ويتواجد حاليا 8 آلاف و776 في المستشفيات"، مشيرا الى وفاة 7 آلاف و166 مصابا بالجائحة.

وأكد أن "ثلاثة أنواع من اللقاحات المضادة للفيروس التاجي متاحة ومسموح بها"، مبينا انه يتم التطعيم الجرعة الثالثة المعززة وفق التعليمات الخاصة".

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