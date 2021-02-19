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صحة إقليم كوردستان تعلن مقترحات احدها فرض الحظر مع باقي مدن العراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-19T08:08:38+0000
صحة إقليم كوردستان تعلن مقترحات احدها فرض الحظر مع باقي مدن العراق

شفق نيوز/ أكد وكيل وزارة الصحة في إقليم كوردستان رهيل فريدون يوم الجمعة أنه من المقرر أن تجتمع اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا الأثنين المقبل والتي ستصدر قرارات وفق الموقف الوبائي.

وقال فريدون في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم وترجمته وكالة شفق نيوز، "لم يتم تسجيل أية حالة إصابة بالسلالة الجديدة لغاية الآن في إقليم كوردستان، ومن أجل الإطمئنان نرسل الفحوصات الى الخارج عن طريق منظمة الصحة العالمية لكي نعلم ما إذا كانت هناك حالات من السلالة الجديدة أم لا".

وأردف بالقول "نحن لم نقترح إعادة العزل على المواطنين لكن اقترحنا أما أن نغلق الحدود أمام السائحين والمواطنين من المحافظات العراقية الأخرى أو الحد من حركة التنقل وعند قدومهم إجراء فحص سريع عليهم لكورونا وأخذ عينات منهم لفحص (PCR)".

وعن تعليق الدوام بالمدارس والجامعات والدوائر والمؤسسات الحكومية "إلى الآن لا يوجد أي قرار لإعادة إغلاقها لكن القرار يعود الى اللجنة".

من جهته قال المتحدث باسم الوزارة الدكتور آسو حويزي في بيان اليوم، "قدمنا ثلاثة خيارات الى اللجنة العليا لاتخاذ قرار سريع وضروري للحيلولة دون تفشي السلالة الجديدة في إقليم كوردستان الذي انتشر بالعراق"، مؤكدا أنه في اقرب وقت ستصدرُّ القرارات.

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