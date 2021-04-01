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صحة إقليم كوردستان تعلن اجراء فحوصات كورونا مجانا وتخفض السعر في المختبرات الاهلية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-01T10:51:05+0000
صحة إقليم كوردستان تعلن اجراء فحوصات كورونا مجانا وتخفض السعر في المختبرات الاهلية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الخميس إجراء الفحوصات الطبية للمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا بالمجان وبدون مقابل مادي فيما قررت في الوقت نفسه تخفيض سعر الفحص في المختبرات الطبية الأهلية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه نظرا للمصلحة العامة للمواطنين والوضع الاقتصادي الراهن والتكلفة المالية للفحوصات المخبرية لفيروس كورونا وبعد مراجعة تقرر استمرار اجراء الفحوصات بالمختبرات في القطاع العام بالمجان مع تقليل السعر في المختبرات الاستشارية وفي المستشفيات المجازة الأهلية بشكل كبير.

وفي السياق أوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور آسو حويزي في منشور له أن اسعار الفحوصات ستكون وفق الآتي:

اولا: للمرضى والملامسين مجانا.

ثانيا: في العيادات الاستشارية في القطاع العام وبعد الدوام تخفيض السعر من 60000 إلى  40000 دينار.

ثالثا: المختبرات والمستشفيات في القطاع الخاص (المجازة) تخفيض السعر من 90000 إلى 50000 دينار.

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