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صحة إقليم كوردستان تصدر قرارات تتعلق بتطعيم ثلاث فئات بلقاح كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-19T05:41:37+0000
صحة إقليم كوردستان تصدر قرارات تتعلق بتطعيم ثلاث فئات بلقاح كورونا

شفق نيوز/ وجهت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، المراكز الصحية كافة في المحافظات والإدارات المستقلة بالمضي قدما في إعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للنساء المرضعات.

وقالت الوزارة في كتاب رسمي عممته على المراكز الصحية مذيل بتوقيع الوزير سامان البرزنجي، إنه "لا يوجد دليل يثبت بأن النساء اللواتي يرضعن أطفالهن عندما يصبن بفيروس كورونا يلحقن الأذى بأطفالهن، لذلك نطلب من جميع المراكز الصحية المضي قدما في إعطاء اللقاحات للنساء اللاتي يرضعن رضاعة طبيعية.

ووجهت الوزارة بحقن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم فوق أربعين عاما بلقاح استرازينيكا، وأولئك الذين أعمارهم فوق 60 عاما بسينوفارم.

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