صحة إقليم كوردستان تصدر عدة تعليمات للوقاية من الحمى النزفية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، عدة توجيهات للحماية من مرض الحمى النزفية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "هذه التعليمات تأتي للقصابين والمواطنين ايضا اثناء ذبح المواشي و شراء اللحوم ولذلك للوقاية من الحمى النزفية ".

واضاف ان " التعليمات تتضمن ذبح المواشي في الاماكن المرخصة و منع الذبح في اماكن اخرى اضافة الى التزام القصابين بارتداء الملابس الطبية والكفوف و الحفاظ على نظافة المكان ".

وتضمنت التعليمات وفقا للوزارة "زيادة مستوى التنسيق بين مديريات الصحة مع مديريات البيطرة حول رش المبيدات الطبية للحيوانات ".

وأعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان الدكتور سامان البرزنجي، في مطلع شهر حزيران، تسجيل حالتي وفاة بوباء الحُمى النزفية في الإقليم.

و قررت حكومة الإقليم، الشهر الماضي، تخصيص مبلغ مالي يصل إلى قرابة 3 مليارات دينار لمواجهة وباء الحمى النزفية.

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان بصورة مباشرة كالاختلاط.