صحة إقليم كوردستان تشكو من غلائها: نستخدم 250 دواءً لعلاج السرطان

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة في اقليم كوردستان سامان البرزنجي، يوم الأربعاء، أن الوزارة تستخدم نحو 250 نوعا من الادوية لعلاج مرضى السرطان قرابة نصفها كيميائية، شاكيا من غلاء اثمان تلك الادوية والخدمات الطبية المقدمة في هذا المجال.

جاء ذلك في كلمة له افتتح بها مراسم وضع الحجر الأساس لأكبر مستشفى لعلاج مرضى السرطان في اربيل، بحضور رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

وقال الوزير في كلمته، إنه: سنويا يتم تسجيل 19 إصابة بمرض السرطان في العالم، مضيفا أن "إقليم كوردستان لديه مشاريع مهمة واستراتيجية شرع فيها خلال السنوات الخمس الماضية تخص مرضى السرطان".

وأردف بالقول، إن "هناك عدة مشاريع أخرى بالطريق، ولحُسن الحظ فان الاصابات بمرض السرطان في اقليم كوردستان ماتزال ضمن المعدلات".

كما أشار البرزنجي الى ان اقليم كوردستان يمتلك عددا من المراكز العلاجية لمرضى السرطان في اربيل والسليمانية ودهوك، مشيرا إلى أن "تقديم الخدمات لمرضى السرطان مهمة صعبة للغاية، وباهظة الثمن خاصة في اقليم كوردستان الذي يستقبل 40 بالمئة من المرضى المراجعين من مناطق خارج الإقليم، وهم يقصدون الاقليم لتلقي العلاج الكيمياوي، أو الخضوع للعمليات الجراحية، والفحوصات والتحليلات، والعلاج بالليزر".

ومضى بالقول "لدينا 250 نوعا من الادوية لعلاج مرضى السرطان منها قرابة 120 دواء كيميائيا وهي باهظة الثمن"، منوها الى أن "تقديم هذا النوع الأخير من العلاج سواء داخل المراكز الصحية الخاصة أم العامة تكاليفها تقع على عاتق حكومة اقليم كوردستان، وقد وفرت الحكومة 90 بالمئة من تلك العلاجات".

وتابع وزير الصحة القول إنه "خلال السنوات الأربع الماضية تم تخصيص أكثر من 285 مليار دينار عراقي للدواء والمستلزمات الطبية لمرضى السرطان في الإقليم"، داعيا الحكومة الاتحادية الى ايلاء المزيد من الاهتمام بحق اقليم كوردستان في هذا المجال.