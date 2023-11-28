صحة إقليم كوردستان تحذر من شراء الدواء وتلقي الخدمات الطبية عبر مواقع التواصل

شفق نيوز/ حذر وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي، يوم الثلاثاء، المواطنين من شراء الدواء، وتلقي الخدمات الطبية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بعد رصد بعض الحالات في هذا الصدد.

وقال البرزنجي في تصريح للصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "لا ينبغي أن تكون مواقع التواصل الاجتماعي أساساً لشراء الدواء، وتلقي الخدمات الطبية"، متسائلا: إذا كان الدواء جيد ولا ريبة فيه، فلماذا لا يُباع في الصيدليات.

وشدد على أنه يتعين على المواطنين الابتعاد عن شراء العلاج والحصول على الخدمات الطبية عن طريق (الأونلاين)، لافتاً إلى أن هذا الأمر لا يقتصر على الدواء، بل على الغذاء ايضا إلا أنه إذا كان المكان معروفاً وموجوداً فعلياً بالعالم الحقيقي غير الافتراضي، ويمتلك إجازة رسمية، و صفحته موثقّة فإن ما يعرضه من سلع وبضائع ليست محل شك.