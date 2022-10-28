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صحة سوران تمنع منح الإكرامية للكوادر الصحية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-28T08:43:35+0000
صحة سوران تمنع منح الإكرامية للكوادر الصحية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة إدارة سوران المستقلة في إقليم كوردستان، يوم الجمعة منع اخذ اي مبلغ مالي من المواطنين.

وقال مدير صحة سوران كامران ملا محمد لوكالة شفق نيوز انه "تقرر منع اخذ اي مبلغ مالي من المواطنين في المستشفيات تحت اي عنوان عدا المبالغ المالية التي تُدفع كرسومات حكومية عند زيارة المستشفيات".

واضاف ان "هذا القرار جاء بعد شكاوى من قبل المواطنين بطلب بعض الكوادر الصحية الاكرامية من اهالي المرضى بعد إجراء العمليات الجراحية او في مستشفيات الولادة"، مشيرا الى ان "المواطنين يمكنهم رفع شكوى على الكوادر الصحية اذا طلبوا منهم اي مبلغ مالي غير الرسومات الحكومية تحت اي عنوان".

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