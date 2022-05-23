صحة گرميان تسجل عشرات حالات الاختناق بسبب العاصفة الترابية

شفق نيوز/ افاد مصدر من دائرة صحة گرميان، يوم الاثنين، بنقل ٣٧ شخصاً الى المستشفيات بسبب العاصفة الترابية التي اجتاحت العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اقسام الطوارئ في مستشفيات ادارة كرميان استقبلت العشرات من حالات الاختناق بسبب العاصفة الترابية خلال الساعات الماضية".

واشار الى ان "عدداً منهم تعرضوا لضيق تنفس وقد تلقوا العلاج اللازم في المستشفيات".

وأعلنت إدارة كرميان اليوم الاثنين تعطيل الدوام الرسمي بسبب مخاطر الغبار الكثيف وأرسلت الموظفين إلى منازلهم منذ الساعة 11:30 صباحًا.

وبينت إدارة كرميان في بيان ورد وكالة شفق نيوز، أن موجة الغبار التي ضربت ادارة كرميان اليوم تسببت بانعدام الرؤية، ولهذا وحفاظاً على صحة الموظفين والمواطنين تقرر إنهاء الدوام الرسمي الساعة 11:30 صباحا.

كما طالب البيان مواطني كرميان بعدم مغادرة منازلهم حتى انتهاء موجة الغبار هذه حفاظا على صحتهم.

واجتاحت موجة من الغبار الثقيل العراق وإقليم كوردستان منذ ساعات فجر اليوم، وسيستمر تأثيرها حتى منتصف ليل الاثنين.