صحة أربيل: سلجنا 9 حالات يُشتبه إصابتها بالحُمى النزفية بعضها تم التأكد منها

شفق نيوز/ افاد مدير صحة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان دلوفان محمد جلال، يوم الأحد، بتسجيل 9 حالات يُشتبه إصابتها بالحمى النزفية خلال العام 2023.

وقال جلال في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "عدم التزام المواطنين بالإرشادات والتعليمات الصحية مع واولئك الاشخاص الذين يعملون في الجزارة في المناطق غير المرخصة والذبح العشوائي جميعها عوامل تساعد على تفشي المرض".

وأضاف أنه "شكلّنا فرقاً تتابع المخالفات التي قد تحصل مع حلول عيد الأضحى من خلال الذبح العشوائي في الطرقات والأزقة والأحياء والأماكن غير الرسمية المخصصة لهذا الأمر"، مؤكدا أنه ستتم معاقبة المخالفين.

كما دعا جلال المواطنين إلى الإلتزام بالتعليمات الصادرة عن صحة اربيل بشأن الحمى النزفية، مطالبا السكان بالتبليغ عن الأماكن التي تشهد عمليات ذبح عشوائية في الأماكن غير المرخصة للجزارة.

وتابع مدير صحة اربيل بالقول: "سجلنا تسع حالات يشتبه إصابتها بالحمى النزفية"، مبينا أن "بعض تلك الحالات تم تأكيد اصابتها بالمرض، وكانت لدينا وفيات ايضا، لذا من الضروري الإلتزام بالتعليمات الصحية لان الاصابات بهذا المرض تتفاقم في مناطق ومدن العراق كافة".

وكان وزير الصحة والبيئة في حكومة اقليم كوردستان سامان برزنجي قد أكد، يوم الخميس الماضي، أن الوضع الوبائي في الإقليم تحت السيطرة، مشيرا في الوقت ذاته إلى الحاجة للالتزام بالوقاية الصحية.

وقال برزنجي على هامش مشاركته في المؤتمر العلمي الثالث لأطباء الأسنان في جامعة السليمانية، انه "تم تسجيل 4 حالات وفيات في كوردستان ونحن نجد ان حالة وفاة واحدة تعتبر كثيرة بالنسبة لنا".

وقررت حكومة الإقليم، الشهر الماضي، تخصيص مبلغ مالي يصل إلى قرابة 3 مليارات دينار لمواجهة وباء الحمى النزفية.

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان بصورة مباشرة كالاختلاط.